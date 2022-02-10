Воронов: Чен — это просто космос! Нэйтан заслужил это золото

Российский фигурист Сергей Воронов прокомментировал результаты соревнований в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Победителем стал американец Нэйтан Чен. Он набрал по сумме двух программ 332,60 балла. Второе место занял японец Юма Кагияма (310,05). Тройку лучших замкнул его соотечественник Сёма Уно (293,00).



«Нэйтан — это просто космос! Отдельно хочется поздравить его тренера, Рафаэля Владимировича Арутюняна. Они с Нэйтоном реально заслужили это золото за эти четыре года. От прошлой Олимпиады, где Чен ошибся в короткой программе, и сейчас… Это просто вау! Выиграл легко, играючи. Всё только выглядит легко, но на самом деле это титанический труд. Очень за них рад!» — сказал Воронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.



Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.

Новость по теме Фигурист Нэйтан Чен выиграл золото на Олимпиаде в Пекине, Евгений Семененко — восьмой