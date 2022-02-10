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Россиянин Даниил Донских не вышел в четвертьфинал в сноуборд-кроссе на Олимпиаде-2022

Россиянин Даниил Донских не вышел в четвертьфинал в сноуборд-кроссе на Олимпиаде-2022
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Российский сноубордист Даниил Донских не смог выйти в четвертьфинал в сноуборд-кроссе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

Донских выступал во втором заезде в 1/8 финала и показал в нём третий результат. Для выяснения, кто занял второе место, понадобился фотофиниш, который определил, что француз Лоан Боццоло оказался чуть быстрее Дмитрия. Первое место в заезде занял представитель Австралии Кэмерон Болтон.

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. После пятого дня соревнований в медальном зачёте лидирует Германия (5 золотых и 3 серебряные награды). Россия идёт восьмой (2-3-6).

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