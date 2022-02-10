Американский лыжник одним словом описал Терентьева после бронзы Александра в спринте на ОИ

Американский лыжник Гус Шумахер одним словом описал российского лыжника Александра Терентьева после того, как тот завоевал бронзовую медаль в спринте коньковым ходом на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«Зверюга!», — написал Шумахер в комментариях к соответствующему посту Терентьева в «Инстаграме».
Фото: «инстаграм» александра терентьева
Лыжные гонки. Олимпийские игры. Пекин. Спринт. Мужчины. Финал
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.58,06.
2. Федерико Пеллегрино (Италия) +0,26.
3. Александр Терентьев (Россия) +1,31.
Александр впервые в карьере завоевал олимпийскую медаль. Игры в Пекине завершатся 20 февраля.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 10 февраля 2022
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