Американский лыжник одним словом описал Терентьева после бронзы Александра в спринте на ОИ

Американский лыжник Гус Шумахер одним словом описал российского лыжника Александра Терентьева после того, как тот завоевал бронзовую медаль в спринте коньковым ходом на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Зверюга!», — написал Шумахер в комментариях к соответствующему посту Терентьева в «Инстаграме».

Фото: «инстаграм» александра терентьева

Лыжные гонки. Олимпийские игры. Пекин. Спринт. Мужчины. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.58,06.

2. Федерико Пеллегрино (Италия) +0,26.

3. Александр Терентьев (Россия) +1,31.

Александр впервые в карьере завоевал олимпийскую медаль. Игры в Пекине завершатся 20 февраля.

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