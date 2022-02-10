«Семененко — герой этого сезона». Энберт — о результатах произвольной программы на ОИ

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командном первенстве, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Константин Энберт поделился мнением о результатах соревнований в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Победителем стал американец Нэйтан Чен. Он набрал по сумме двух программ 332,60 балла. Второе место занял японец Юма Кагияма (310,05). Тройку лучших замкнул его соотечественник Сёма Уно (293,00).



Лучшим среди россиян стал Евгений Семененко, показавший 8-й результат. Марк Кондратюк стал 15-м, а Андрей Мозалёв — 19-м.



«Семененко — молодец! Кондратюку, понятно, было очень сложно. Сразу после командника начались личные соревнования — это очень сложно. Многие страны делали замены, Нэйтан Чен не катал две программы, потому что откатать четыре чистых программы на ОИ — что-то невероятное.



Женя — герой этого сезона. В прошлом году с Колядой они завоевали три квоты. Для такого молодого спортсмена сегодняшнее выступление было прекрасным. Марку, конечно, было тяжело. Мозалёв — тоже дебютант. К сожалению, не получилось. Значит, пока немного не готов», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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