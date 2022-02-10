Сергей Воронов: Кондратюку не хватило сил на личные соревнования Олимпийских игр

Российский фигурист Сергей Воронов оценил выступление Марка Кондратюка и Андрея Мозалёва в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине. В итоге Кондратюк занял 15-е место, Мозалёв — 19-е.
«Марк Кондратюк боролся и старался. Да, были ошибки. Чтобы откатать четыре программы с разницей в день нужны титанические усилия. На личные соревнования Марку немного не хватило физических сил.
У Андрея Мозалёва не всё получилось. Это первый его опыт такого крупного турнира. Ребята будут работать дальше. У нас растёт достойная молодёжь», — сказал Воронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Кондратюк в составе сборной России стал победителем командного турнира.
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