Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Сергей Воронов: Кондратюку не хватило сил на личные соревнования Олимпийских игр

Сергей Воронов: Кондратюку не хватило сил на личные соревнования Олимпийских игр
Комментарии

Российский фигурист Сергей Воронов оценил выступление Марка Кондратюка и Андрея Мозалёва в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине. В итоге Кондратюк занял 15-е место, Мозалёв — 19-е.

«Марк Кондратюк боролся и старался. Да, были ошибки. Чтобы откатать четыре программы с разницей в день нужны титанические усилия. На личные соревнования Марку немного не хватило физических сил.

У Андрея Мозалёва не всё получилось. Это первый его опыт такого крупного турнира. Ребята будут работать дальше. У нас растёт достойная молодёжь», — сказал Воронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Кондратюк в составе сборной России стал победителем командного турнира.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.

Новость по теме
Фигурист Нэйтан Чен выиграл золото на Олимпиаде в Пекине, Евгений Семененко — восьмой
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022