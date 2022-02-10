Авербух подвёл итоги выступления российских мужчин на ОИ

Бывший российский фигурист, а ныне продюсер и хореограф Илья Авербух прокомментировал результаты российских фигуристов на соревнованиях Олимпийских игр в Пекине (Китай). На турнире мужчин-одиночек лучшим среди россиян стал Евгений Семененко, показавший 8-й результат. Марк Кондратюк стал 15-м, а Андрей Мозалёв — 19-м. Золотую медаль завоевал американец Нэйтан Чен.
«Эту Олимпиаду может себе занести в актив Кондратюк, который бросил все силы на командник, выступил очень удачно, проявил себя там отлично. И сейчас мы ждём разрешения всей этой ситуации, чтобы он получил свою заслуженную золотую медаль. Да, не все получилось в индивидуальном соревновании. Но это хороший опыт для него, на чемпионат мира приедет заматервшим.
У Мозалева был большой шанс о себе заявить, не получилось. Но это отличный опыт. Ребята очень молодые, посмотрели, как катаются мировые лидеры. Нельзя сказать, что между теми, кто нас обыгрывал, и нашими — большая пропасть.
Женя Семененко молодец, почти безошибочно откатался в произвольной программе. Жаль, что не смог приехать Миша Коляда. Если бы он катался так, как он может, то при ровном исполнении он мог рассчитывать, на попадание в пятёрку. Объективно, что за тройку из наших бороться бы никто не смог», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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