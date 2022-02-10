Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Авербух подвёл итоги выступления российских мужчин на ОИ

Авербух подвёл итоги выступления российских мужчин на ОИ
Комментарии

Бывший российский фигурист, а ныне продюсер и хореограф Илья Авербух прокомментировал результаты российских фигуристов на соревнованиях Олимпийских игр в Пекине (Китай). На турнире мужчин-одиночек лучшим среди россиян стал Евгений Семененко, показавший 8-й результат. Марк Кондратюк стал 15-м, а Андрей Мозалёв — 19-м. Золотую медаль завоевал американец Нэйтан Чен.

«Эту Олимпиаду может себе занести в актив Кондратюк, который бросил все силы на командник, выступил очень удачно, проявил себя там отлично. И сейчас мы ждём разрешения всей этой ситуации, чтобы он получил свою заслуженную золотую медаль. Да, не все получилось в индивидуальном соревновании. Но это хороший опыт для него, на чемпионат мира приедет заматервшим.

У Мозалева был большой шанс о себе заявить, не получилось. Но это отличный опыт. Ребята очень молодые, посмотрели, как катаются мировые лидеры. Нельзя сказать, что между теми, кто нас обыгрывал, и нашими — большая пропасть.

Женя Семененко молодец, почти безошибочно откатался в произвольной программе. Жаль, что не смог приехать Миша Коляда. Если бы он катался так, как он может, то при ровном исполнении он мог рассчитывать, на попадание в пятёрку. Объективно, что за тройку из наших бороться бы никто не смог», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.

Новость по теме
Фигурист Нэйтан Чен выиграл золото на Олимпиаде в Пекине, Евгений Семененко — восьмой
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022