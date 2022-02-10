Авербух: Чен — явление в мировом фигурном катании

Бывший российский фигурист, а ныне продюсер и хореограф Илья Авербух высказался о победе американского фигуриста Нэйтана Чена на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Чен выиграл и короткую, и произвольную программы. Он набрал 332,60 балла. Вторым стал японец Юма Кагияма (310,05). Тройку лучших замкнул ещё один представитель Японии Сёма Уно (239,00). Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю завершил турнир на четвёртом месте.



«Чен — явление в мировом фигурном катании. Грустно, что он выиграл Олимпиаду вне конкуренции. Хочется больше драйва, но не его вина, что равный ему Ханю прошёл пик своей формы. Нэйтан в самом пике. В самом расцвете сил», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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