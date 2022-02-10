Ирина Роднина оценила выступление мужчин в произвольной программе на Олимпиаде

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась впечатлениями от выступления мужчин в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине.

«Не наш день. Конечно, фантастический результат Чена — хоть и были ошибки, которые не повлияли на результат и восприятие. А дальше — мощная японская армада. К сожалению, пока наши мальчики не изучат прыжки в четыре оборота, нам сложно бороться за самые верхние места», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Итоговое положение

1. Нэйтан Чен (США) — 332,60.

2. Юма Кагияма (Япония) — 310,05.

3. Сёма Уно (Япония) — 293,00.

4. Юдзуру Ханю (Япония) — 283,21…

8. Евгений Семененко (Россия) — 274,13…

15. Марк Кондратюк (Россия) — 248,82…

19. Андрей Мозалёв (Россия) — 233,33.

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