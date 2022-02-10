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Роднина: дебютанты на Олимпиаде? Здорово, что они у нас есть, но хочется чего-то большего

Роднина: дебютанты на Олимпиаде? Здорово, что они у нас есть, но хочется чего-то большего
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась впечатлениями от выступления россиян на Олимпийских играх в Пекине. Евгений Семененко, Марк Кондратюк и Андрей Мозалёв впервые принимали участие в Играх.

«В этом плане хорошо везти дебютантов. Никто не знает, на что они могут рассчитывать. А у нас все три — дебютанты. К окончанию олимпийского цикла мы подошли с дебютантами, здорово, что они у нас есть. Но хочется чего-то большего», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Итоговое положение
1. Нэйтан Чен (США) — 332,60.
2. Юма Кагияма (Япония) — 310,05.
3. Сёма Уно (Япония) — 293,00.
4. Юдзуру Ханю (Япония) — 283,21…
8. Евгений Семененко (Россия) — 274,13…
15. Марк Кондратюк (Россия) — 248,82…
19. Андрей Мозалёв (Россия) — 233,33.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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