Роднина: дебютанты на Олимпиаде? Здорово, что они у нас есть, но хочется чего-то большего

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась впечатлениями от выступления россиян на Олимпийских играх в Пекине. Евгений Семененко, Марк Кондратюк и Андрей Мозалёв впервые принимали участие в Играх.

«В этом плане хорошо везти дебютантов. Никто не знает, на что они могут рассчитывать. А у нас все три — дебютанты. К окончанию олимпийского цикла мы подошли с дебютантами, здорово, что они у нас есть. Но хочется чего-то большего», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Итоговое положение

1. Нэйтан Чен (США) — 332,60.

2. Юма Кагияма (Япония) — 310,05.

3. Сёма Уно (Япония) — 293,00.

4. Юдзуру Ханю (Япония) — 283,21…

8. Евгений Семененко (Россия) — 274,13…

15. Марк Кондратюк (Россия) — 248,82…

19. Андрей Мозалёв (Россия) — 233,33.

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