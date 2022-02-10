На Олимпийских играх в Пекине обнаружена первая положительная допинг-проба

На зимних Олимпийских играх, которые проходят в Пекине (Китай), обнаружена первая положительная допинг-проба. Как сообщает Международное агентство допинг-тестирования (ITA), положительным был тест иранского горнолыжника Хуссейна Савех-Шемшаки. В допинг-пробе спортсмена обнаружили метаболиты дегидрометил-тестостерона.



Любопытно, что 36-летний лыжник был знаменосцем сборной Ирана на церемонии открытия Олимпийских игр. Сейчас его временно отстранили от участия в соревнованиях.



Савех-Шемшаки является довольно известным спортсменом. Он принимал участие в Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году и в Сочи в 2014 году.

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