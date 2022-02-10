Александра Трусова обратилась к Нэйтану Чену и показала фото с ним

Российская фигуристка Александра Трусова обратилась к американцу Нэйтану Чену, который сегодня, 10 февраля, завоевал золотую медаль в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине.

«Поздравляю! Олимпийский чемпион!» — написала Трусова, опубликовав их совместное фото.

Пост доступен в «инстаграме» Александры Трусовой.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Итоговое положение

1. Нэйтан Чен (США) — 332,60.

2. Юма Кагияма (Япония) — 310,05.

3. Сёма Уно (Япония) — 293,00.

4. Юдзуру Ханю (Япония) — 283,21…

8. Евгений Семененко (Россия) — 274,13…

15. Марк Кондратюк (Россия) — 248,82…

19. Андрей Мозалёв (Россия) — 233,33.

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