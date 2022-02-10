Татьяна Тарасова поздравила Нэйтана Чена с победой на Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала пост, посвящённый победе американца Нэйтана Чена на Олимпийских играх в Пекине.

«Поздравляю нового олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании. Нэйтан Чен и Рафаэль Арутюнян, с победой!» — написала Тарасова.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин

1. Нэйтан Чен (США) — 332,60.

2. Юма Кагияма (Япония) — 310,05.

3. Сёма Уно (Япония) — 293,00.

4. Юдзуру Ханю (Япония) — 283,21…

8. Евгений Семененко (Россия) — 274,13…

15. Марк Кондратюк (Россия) — 248,82…

19. Андрей Мозалёв (Россия) — 233,33.



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