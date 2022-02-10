Австриец Алессандро Хеммерле завоевал золото в сноуборд-кроссе на Олимпиаде-2022

Австрийский сноубордист Алессандро Хеммерле завоевал золотую медаль в сноуборд-кроссе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Спортсмен занял первое место в финальном заезде. Он опередил канадца Элиота Грондена и итальянца Омара Визинтина, на счету которых серебро и бронза соответственно. Четвёртым в заезде финишировал австриец Юлиан Люфтнер.

Ранее российский сноубордист Даниил Донских не смог выйти в четвертьфинал в сноуборд-кроссе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Донских выступал во втором заезде в 1/8 финала и показал в нём третий результат. Для выяснения, кто занял второе место, понадобился фотофиниш, который определил, что француз Лоан Боццоло оказался чуть быстрее Дмитрия. Первое место в том заезде занял представитель Австралии Кэмерон Болтон.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.