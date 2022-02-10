Ягудин прокомментировал итоги выступления российских мужчин в фигурном катании на ОИ

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поделился впечатлениями от выступления мужчин в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине. Золото завоевал Нэйтан Чен, россияне Евгений Семененко, Марк Кондратюк и Андрей Мозалёв стали 8-м, 15-м и 19-м соответственно.

«Всё те же эмоции, что и после коротких программ. У Мозалёва Олимпиада не получилась. У Кондратюка в личном мало что получилось, но в команднике он дал максимум и помог нашей команде взять золото. Основной его задачей был командник, и он справился на отлично. В личном его просто не хватило, не было времени на рестарт. У Семененко наоборот — эта Олимпиада ему в плюс.

Остаётся только работать и развиваться, другого пути нет», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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