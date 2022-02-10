Алексей Ягудин: Чен — это как экспедиция на Марс. Наикрутейший чувак

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поделился впечатлениями от выступления мужчин в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине. Золото завоевал Нэйтан Чен, россияне Евгений Семененко, Марк Кондратюк и Андрей Мозалёв стали 8-м, 15-м и 19-м соответственно.
«Мы восторгались Ханю, мы помним космос от Чена на прошлом чемпионате мира. Сегодня не было лёгкой прогулки ни у одного из топовой тройки: Кагияма, Чен, Уно. Каждый вгрызался в лёд. Чен не дрогнул, всё выдержал. Мы все на Земле, ближайший космос — это Уно и Кагияма, а экспедиция на Марс — это Нэйтан. Чен просто наикрутейший чувак», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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