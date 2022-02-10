Алексей Ягудин — о Камиле Валиевой: очень волевой человек. У неё все будет нормально

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказался о ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

«Валиева — очень сильный и волевой человек, поэтому у неё все будет нормально. Уверен», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сборная России выиграла командные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2022, но церемония награждения до сих пор не была проведена. Появилась информация, что допинг-тест 15-летней Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе. Впоследствии с Камилы сняли отстранение, и Россия сохранит золото в командном турнире зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), но на данное решение ещё может быть подана апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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