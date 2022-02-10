Алексей Ягудин — о Камиле Валиевой: очень волевой человек. У неё все будет нормально

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин высказался о ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой.
«Валиева — очень сильный и волевой человек, поэтому у неё все будет нормально. Уверен», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, сборная России выиграла командные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2022, но церемония награждения до сих пор не была проведена. Появилась информация, что допинг-тест 15-летней Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе. Впоследствии с Камилы сняли отстранение, и Россия сохранит золото в командном турнире зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), но на данное решение ещё может быть подана апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.
- 10 февраля 2022
-
11:22
-
11:22
-
11:18
-
11:17
-
11:15
-
11:13
-
11:09
-
11:06
-
11:03
-
11:02
-
11:00
-
10:58
-
10:51
-
10:50
-
10:44
-
10:44
-
10:41
-
10:39
-
10:38
-
10:37
-
10:27
-
10:25
-
10:24
-
10:14
-
10:10
-
10:00
-
09:56
-
09:52
-
09:50
-
09:45
-
09:44
-
09:44
-
09:41
-
09:39
-
09:37