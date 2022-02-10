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Евгений Плющенко отреагировал на результаты фигуристов на Олимпиаде в Пекине

Евгений Плющенко отреагировал на результаты фигуристов на Олимпиаде в Пекине
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко подвёл итоги соревнований фигуристов на Олимпиаде в Пекине.

«Сегодня я посмотрел ещё одну великолепную главу мужских олимпийских соревнований. Я бы хотел поблагодарить всех фигуристов за борьбу за олимпийскую славу. Особенно хотелось бы поздравить Нэйтана Чена и моего хорошего друга Рафаэля Арутюняна с потрясающей победой.

Поздравляю Юму и Сёму за то, что продолжаете доказывать: японские фигуристы — одни из лучших в мире. И, конечно, Юдзуру Ханю. Твоё наследие навсегда останется в наших сердцах. Твои мужество и профессионализм бесконечны.

Поздравляю российских фигуристов. Это был ваш первый олимпийский опыт — и это лишь начало!» — написал Плющенко в своём «инстаграме».

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Итоговое положение
1. Нэйтан Чен (США) — 332,60.
2. Юма Кагияма (Япония) — 310,05.
3. Сёма Уно (Япония) — 293,00.
4. Юдзуру Ханю (Япония) — 283,21…
8. Евгений Семененко (Россия) — 274,13…
15. Марк Кондратюк (Россия) — 248,82…
19. Андрей Мозалёв (Россия) — 233,33.

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