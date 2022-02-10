В федерации фристайла России назвали причину пропуска Буровым командных соревнований

Один из ведущих российских фристайлистов Максим Буров не выступит в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине (Китай), который проходит сегодня, 10 февраля. Фамилия Бурова не значится в списках участников.

В Федерации фристайла России объяснили пропуск Буровым этих соревнований особенностями подготовки спортсмена.



«У Максима Бурова индивидуальный план подготовки, согласно которому выступление в командных соревнованиях не предусмотрено», — приводит слова пресс-службы федерации «RT на русском».



В составе сборной России выступят Любовь Никитина, Анастасия Прыткова, Илья Буров и Станислав Никитин.

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