В федерации фристайла России назвали причину пропуска Буровым командных соревнований

Один из ведущих российских фристайлистов Максим Буров не выступит в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине (Китай), который проходит сегодня, 10 февраля. Фамилия Бурова не значится в списках участников.
В Федерации фристайла России объяснили пропуск Буровым этих соревнований особенностями подготовки спортсмена.
«У Максима Бурова индивидуальный план подготовки, согласно которому выступление в командных соревнованиях не предусмотрено», — приводит слова пресс-службы федерации «RT на русском».
В составе сборной России выступят Любовь Никитина, Анастасия Прыткова, Илья Буров и Станислав Никитин.
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- 10 февраля 2022
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