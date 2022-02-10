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Йохауг выиграла гонку на 10 км на Олимпийских играх, Непряева — в 0,1 секунды от бронзы

Йохауг выиграла гонку на 10 км на Олимпийских играх, Непряева — в 0,1 секунды от бронзы
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На Олимпийских играх в Пекине (Китай) состоялась женская гонка классическим стилем на 10 км. Победительницей соревнований стала норвежка Терезе Йохауг. Она преодолела дистанцию за 28 минут 6 секунд.

Второе место заняла финская лыжница Кертту Нисканен. Она уступила победительнице 0,4 секунды. Третьей стала ещё одна финка Криста Пярмякоски, проигравшая Йохауг 31,5 секунды.

Всего в 0,1 секунды от неё финишировала россиянка Наталья Непряева, остановившись в шаге от медали.

Ещё одна россиянка Юлия Ступак стала 7-й. Татьяна Сорина, также представляющая Россию, завершила гонку на 10-м месте. Лилия Васильева заняла 15-е место.

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Лыжные гонки. Олимпийские игры-2022. Пекин, Китай
Женщины. 10 км. Классический стиль.
10 февраля 2022, четверг. 10:00 МСК
Идёт
1
Терезе Йохауг
Норвегия
28:06.3
2
Кертту Нисканен
Финляндия
+0.4
3
Криста Пярмякоски
Финляндия
+31.5
Комментарии
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