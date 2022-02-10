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Губерниев отреагировал на 4-е место Непряевой. Лыжница проиграла 3-му месту 0,1 секунды

Губерниев отреагировал на 4-е место Непряевой. Лыжница проиграла 3-му месту 0,1 секунды
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление Натальи Непряевой в гонке с раздельным стартом на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Непряева стала четвёртой, отстав от третьего места на 0,1 секунды.

«Сильно расстроился! Очень обидно за Непряеву. Она огромная молодец. Восхищён, как она отыграла 9 секунд за 1400 метров. Бронза была бы как победа. Но она всё равно умница», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Победителем соревнований стала норвежка Терезе Йохауг. Она преодолела дистанцию за 28 минут 6,3 секунды. Второй стала финская лыжница Кертту Нисканен. Она уступила победителю 0,4 секунды. Третьей стала ещё одна финка Криста Пярмякоски. Она уступила Йохауг 31,5 секунды.

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