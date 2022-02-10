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«Драма на финише». Крянин — о четвёртом месте Непряевой в гонке на 10 км

«Драма на финише». Крянин — о четвёртом месте Непряевой в гонке на 10 км
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Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин поделился впечатлениями от женской разделки на Олимпиаде в Пекине. Россиянке Наталье Непряевой не хватило 0,1 секунды до бронзы.

«Обидно очень. Сегодня удача не на нашей стороне. Надеюсь, что на следующих гонках нам повезёт больше. Самое обидное, что может быть на любых соревнованиях — это четвёртое место, а если это ещё и в одной десятой или даже меньше, то это ещё в несколько раз обиднее.

Радует, что девчонки оказывают сопротивление. Есть надежда на эстафетную гонку. И Юлька Ступак, и Сорина Татьяна сегодня молодцы. Чуть-чуть не хватило. Непряева заставила поволноваться, но немного не повезло. Получилась драма на финише», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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