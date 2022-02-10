Губерниев: у меня большие надежды на женскую эстафету в лыжах. Девчонки оживают

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил результаты женской гонки с раздельным стартом на Олимпиаде-2022 в Пекине. Победу одержала представительница Норвегии Терезе Йохауг. Россиянка Наталья Непряева стала 4-й, её соотечественница Юлия Ступак — 7-й, Татьяна Сорина — 10-й, Лилия Васильева — 15-й.

«Я очень болел за Нисканен. 0,4 секунды до Йохауг! Раздельный старт, но насколько драматичный! Очень классная гонка. Сильнее будем, большие надежды на эстафету! Вижу, что девчонки оживают», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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