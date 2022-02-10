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Завьялова — о четвёртом месте Непряевой: очень обидно. На следующей дистанции будет злее

Завьялова — о четвёртом месте Непряевой: очень обидно. На следующей дистанции будет злее
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Двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам Ольга Завьялова прокомментировала выступление Натальи Непряевой в разделке на Олимпиаде в Пекине. Россиянка заняла четвёртое место, до бронзы ей не хватило 0,1 секунды.

«Очень обидная 0,1 секунды. Представляю, что сейчас у Наташки в душе творится. Конечно, проще простого сидеть около телевизора, наблюдать за всей картиной. Думала, может, не надо было ей на спринт выходить, сосредоточиться на гонке, как Большунов. Она может выдавать. Смотрите, как она отыграла на финише эти секунды. Силы-то есть, просто надо было пораньше включиться, но что-то помешало.

На следующей дистанции будет злее. Она сама это понимает. Может, конечно, расслабилась. Легко нам говорить, но надо собираться на каждую гонку. У Большунова этого не отнять. Надо брать с него пример: парень просто забыл про эту Олимпийскую медаль и дальше готовится. Так же надо и девчонкам», — сказала Завьялова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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