Тихонов — о Непряевой: россияне — как кирпич, чем больше их обжигают, тем они крепче

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов оценил выступление Натальи Непряевой в гонке с раздельным стартом на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Непряева стала четвёртой, отстав от третьего места на 0,1 секунды.

«Наталья боролась, но это спорт. Никакого спада нет. Это её результат, он высокий. Когда не хватает десятых, то это просто обидно. Но никакого спада нет, говорить об этом не надо. Только вперёд. Мы за неё болеем и переживаем.

Наталья — закалённая девушка, ей не 17 лет, поэтому нужно бороться и доказывать ещё раз. Россияне — как кирпич, чем больше их обжигают, тем они крепче», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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