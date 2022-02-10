Шведская лыжница подошла к Непряевой после финиша Натальи на 4-м месте с отставанием 0,1 с

Шведская лыжница Эбба Андерссон подошла к россиянке Наталье Непряевой и проявила сочувствие после того, как та заняла четвёртое место в гонке на 10 км с раздельным стартом на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). До третьего места Непряевой не хватило 0,1 секунды. Андерссон стала шестой.

Победительницей соревнований стала норвежка Терезе Йохауг, которая преодолела дистанцию за 28 минут 6,3 секунды. Второе место заняла финская лыжница Кертту Нисканен. Она уступила победительнице 0,4 секунды. Третьей стала ещё одна финка Криста Пярмякоски, проигравшая Йохауг 31,5 секунды.

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