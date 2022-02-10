Вяльбе: если бы Непряева проиграла три секунды, то это было бы менее обидно, чем 0,1

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала результат гонки на 10 км на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Победительницей гонки стала норвежка Терезе Йохауг. Россиянка Наталья Непряева заняла четвёртое место, до бронзы ей не хватило 0,1 секунды.



«Все, кто сегодня быстро начали, они быстро закончили. Наташа сегодня четвёртая, но даже если бы она проиграла 3 секунды, то это было бы менее обидно, чем 0,1 секунды. Обиднее гонки были только у Бельмондо в 1997, когда она мне проиграла.



На восстановление нужно время, сейчас к ней не надо лезть. Всё пройдёт, завтра выйдет на тренировку. Могу сказать, что фактически Юля провела гонку лучше всех. Татьяна показала хороший результат, но ей можно было чуть спокойнее начать. Все, кто сегодня быстро начал, быстро закончил. Только Йохауг нашла в себе силы откуда-то», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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