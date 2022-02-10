Нэйтан Чен прокомментировал завоевание золота на Олимпиаде-2022 в Пекине

Американский фигурист Нэйтан Чен прокомментировал завоевание золотой медали на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«Никогда всерьёз не думал, что смогу так далеко дойти в своей карьере. Конечно, всегда мечтал попасть на Олимпиаду и выиграть золото, но думал тогда: «Это тяжело. Не знаю, смогу ли я этого добиться».
Я следил за выступлением остальных фигуристов. Их прокаты показывали по телевизору, который стоял у нас в коридоре. Все катались хорошо. В любом случае я был сосредоточен на том, чтобы показать свой максимум.
Рад, что смог выполнить то, что требовалось для победы. Конечно, не могу выбросить из головы ту ошибку. Я там немного поспешил и не смог завершить каскад с тройным флипом. Но рад, что после этого удалось справиться с тройным акселем.
В остальном программа получилась довольно уверенной. Немного помучился с сальховом. У меня в последние две недели и даже за какие-то минуты до выступления были с ним проблемы, поэтому я переживал. Но рад, что справился, и после этого всё прошло хорошо», — сказал Чен после выступления.
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