Бессмертных: Непряева сделала максимум из того, что смогла. В следующих гонках будет злее
Поделиться
Серебряный призёр Олимпиады и чемпионатов мира, российский лыжник Александр Бессмертных высказался о выступлении Натальи Непряевой в разделке на Олимпиаде в Пекине. Россиянка заняла четвёртое место, до бронзы ей не хватило 0,1 секунды.
«Это самое обидное, что есть. Отыграть девять секунд за последние полтора километра — очень тяжело. Но Непряева сделала максимум из того, что смогла. Не хватило 0,1 секунды, да, это обидно. В следующих гонках Наталья будет только злее, и это ей должно помочь», — сказал Бессмертных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
Комментарии
- 10 февраля 2022
-
12:54
-
12:45
-
12:44
-
12:40
-
12:38
-
12:31
-
12:26
-
12:23
-
12:16
-
12:14
-
12:11
-
12:09
-
12:05
-
12:00
-
11:58
-
11:57
-
11:57
-
11:54
-
11:52
-
11:44
-
11:44
-
11:42
-
11:38
-
11:33
-
11:33
-
11:31
-
11:31
-
11:22
-
11:22
-
11:18
-
11:17
-
11:15
-
11:13
-
11:09
-
11:06
Партнерский контент