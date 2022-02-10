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Бессмертных: Непряева сделала максимум из того, что смогла. В следующих гонках будет злее

Бессмертных: Непряева сделала максимум из того, что смогла. В следующих гонках будет злее
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Серебряный призёр Олимпиады и чемпионатов мира, российский лыжник Александр Бессмертных высказался о выступлении Натальи Непряевой в разделке на Олимпиаде в Пекине. Россиянка заняла четвёртое место, до бронзы ей не хватило 0,1 секунды.

«Это самое обидное, что есть. Отыграть девять секунд за последние полтора километра — очень тяжело. Но Непряева сделала максимум из того, что смогла. Не хватило 0,1 секунды, да, это обидно. В следующих гонках Наталья будет только злее, и это ей должно помочь», — сказал Бессмертных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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