Елизавета Туктамышева отреагировала на победу Нэйтана Чена на Олимпиаде

Чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала победу американца Нэйтана Чена в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине.

«Нэйтан Чен, ты GOAT (величайший (фигурист) всех времён. — Прим. „Чемпионата“)! Поздравляю!» — написала Туктамышева в своём «инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Елизаветы Туктамышевой

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Итоговое положение

1. Нэйтан Чен (США) — 332,60.

2. Юма Кагияма (Япония) — 310,05.

3. Сёма Уно (Япония) — 293,00.

4. Юдзуру Ханю (Япония) — 283,21…

8. Евгений Семененко (Россия) — 274,13…

15. Марк Кондратюк (Россия) — 248,82…

19. Андрей Мозалёв (Россия) — 233,33.



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