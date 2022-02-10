Елизавета Туктамышева отреагировала на победу Нэйтана Чена на Олимпиаде

Чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала победу американца Нэйтана Чена в мужском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине.
«Нэйтан Чен, ты GOAT (величайший (фигурист) всех времён. — Прим. „Чемпионата“)! Поздравляю!» — написала Туктамышева в своём «инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Елизаветы Туктамышевой
Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Итоговое положение
1. Нэйтан Чен (США) — 332,60.
2. Юма Кагияма (Япония) — 310,05.
3. Сёма Уно (Япония) — 293,00.
4. Юдзуру Ханю (Япония) — 283,21…
8. Евгений Семененко (Россия) — 274,13…
15. Марк Кондратюк (Россия) — 248,82…
19. Андрей Мозалёв (Россия) — 233,33.
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