Тренер Непряевой отреагировал на проигрыш лыжницей 3-му месту 0,1 секунды

Юрий Бородавко, тренер российской лыжницы Натальи Непряевой, прокомментировал её выступление в гонке на 10 км на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Непряева стала четвёртой, ей не хватило 0,1 секунды для финиша на пьедестале. Победителем гонки стала норвежка Терезе Йохауг.



«Должно пройти время, эмоции остынут. Нужно успокоиться, проанализировать. Уже не изменить ничего, есть эти жалкие 0,1 секунды.



То, как Непряева отыграла восемь секунд на финише, это слабое утешение.



Приятно, что Юля Ступак набирает форму. Впереди две эстафеты. Будем смотреть с прицелом на них», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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