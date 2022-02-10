«Держись, девочка!» Елизавета Туктамышева обратилась к Камиле Валиевой

Чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Елизавета Туктамышева обратилась к 15-летней соотечественнице Камиле Валиевой, вокруг допинг-теста которой разразился скандал на Олимпиаде в Пекине.
«Не знаю, что ты испытываешь сейчас, но понимаю, какой это стресс… Держись, девочка! Всё будет хорошо», — написала Туктамышева, добавив хэштег «Камила, мы с тобой».
Пост доступен в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.
Сборная России с Валиевой в составе выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине, но затем церемонию награждения перенесли. Появилась информация, что это случилось из-за положительного допинг-теста 15-летней Камилы, который показал наличие микродозы запрещённой субстанции.
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