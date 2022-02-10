Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

«Держись, девочка!» Елизавета Туктамышева обратилась к Камиле Валиевой

«Держись, девочка!» Елизавета Туктамышева обратилась к Камиле Валиевой
Комментарии

Чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Елизавета Туктамышева обратилась к 15-летней соотечественнице Камиле Валиевой, вокруг допинг-теста которой разразился скандал на Олимпиаде в Пекине.

«Не знаю, что ты испытываешь сейчас, но понимаю, какой это стресс… Держись, девочка! Всё будет хорошо», — написала Туктамышева, добавив хэштег «Камила, мы с тобой».

Пост доступен в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.

Сборная России с Валиевой в составе выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине, но затем церемонию награждения перенесли. Появилась информация, что это случилось из-за положительного допинг-теста 15-летней Камилы, который показал наличие микродозы запрещённой субстанции.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.

Новость по теме
ISU сделал заявление о ситуации с Камилой Валиевой
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022