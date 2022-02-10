Терезе Йохауг прокомментировала победу с отрывом 0,4 с в разделке на Олимпиаде-2022

Норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала победу в гонке на 10 км с раздельным стартом на Олимпиаде-2022 в Пекине. Её отрыв от финки Кертту Нисканен, занявшей второе место, составил 0,4 секунды.

«Не могу подобрать слова. Это большой успех для меня. Сегодня получилась плотная борьба с финскими девушками, но я очень хорошо чувствовала себя в конце гонки и мощно отрабатывала последний подъём.

Гораздо приятнее стоять на вершине подиума, когда знаешь, что ты выиграл большую битву. Я выложилась по максимуму и сейчас очень счастлива. Знала, что сегодня будет тяжёлая борьба. Хорошо знаю Нисканен — она очень сильна на высокогорье и прежде выигрывала много гонок на такой высоте.

После скиатлона у меня были непростые дни, я чувствовала себя не очень хорошо. Но сегодня моё привычное тело вернулось, и я смогла провести очень хорошую гонку», — сказала Йохауг после гонки.

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