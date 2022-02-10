Призёры ОИ-2022 в мужском одиночном катании высказались о скандале с Камилой Валиевой

Американец Нэйтан Чен и японцы Юма Кагияма и Сёма Уно, которые на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) завоевали золото, серебро и бронзу соответственно в мужском одиночном катании, прокомментировали ситуацию с российской фигуристкой Камилой Валиевой, вокруг допинг-теста которой разразился скандал.

«Я не самый компетентный человек в этом вопросе, здесь много факторов. Каковым бы ни было это дело, оно есть. Я сегодня сосредоточен только на происходящем», — сказал Чен на пресс-конференции.

«То же самое. Это тема, на которую я не могу говорить. Моя работа – соревноваться, так что я не могу ничего сказать по этому поводу», — согласился Кагияма.

«Я спортсмен и не могу знать всех фактов. Все делают всё возможное, чтобы выступить на таком мероприятии. То, что я думаю об этом — хорошо это или плохо — не имеет большого значения. Но все спортсмены обращают внимание на проблему допинга», — добавил Уно.

Сборная России с Валиевой в составе выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине, но затем церемонию награждения перенесли. Появилась информация, что это случилось из-за положительного допинг-теста 15-летней Камилы, который показал наличие микродозы запрещённой субстанции.

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