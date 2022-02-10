Наталья Непряева высказалась о выступлении в гонке на 10 км на Олимпийских играх в Пекине

Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала собственное выступление в гонке на 10 км на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Она заняла четвёртое место, остановившись в 0,1 секунды от бронзовой медали.
«Не знаю, в принципе всё хорошо было, и по ощущениям. Лыжи работали просто замечательно… (заплакала). Я большая молодец? Да, наверное. Мне нечего сказать», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».
Победительницей гонки стала норвежка Терезе Йохауг. Для неё это золото стало уже вторым на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Второй стала финская лыжница Кертту Нисканен. Она уступила победителю 0,4 секунды. Третьей стала ещё одна финка Криста Пярмякоски. Она уступила Йохауг 31,5 секунды.
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