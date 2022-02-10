Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Елизаветы Туктамышевой о Камиле Валиевой

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оставил комментарий под постом чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме». Ранее Туктамышева, комментируя скандал с российской фигуристкой Камилой Валиевой, написала: «Не знаю, что ты испытываешь сейчас, но понимаю, какой это стресс… Держись, девочка! Всё будет хорошо», добавив хештег «Камила, мы с тобой».

«Молодец», — написал Губерниев в комментариях.

Напомним, сборная России выиграла командные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2022, но церемония награждения до сих пор не была проведена. Появилась информация, что допинг-тест 15-летней Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе. Впоследствии с Камилы сняли отстранение, и Россия сохранит золото в командном турнире зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай), но на данное решение ещё может быть подана апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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