К. Нисканен о серебре на Олимпиаде: это был мой последний шанс в карьере завоевать медаль

Финская лыжница Кертту Нисканен поделилась впечатлениями от завоевания серебра в разделке на Олимпиаде в Пекине. Золото выиграла норвежка Терезе Йохауг. Бронзу завоевала финская лыжница Криста Пярмякоски, опередив на 0,1 секунды россиянку Наталью Непряеву.



«Я рада! Это был мой последний шанс в карьере завоевать медаль. Горжусь, что боролась за победу до конца. Очень довольна. Мне постоянно не везло, да и сегодня чуть больше удачи — было бы первое место. Я не очень хорошо прошла концовку, а Терезе включила другую передачу. Не думала, что будет настолько плотно. Наверное, мой муж и тренер верил в эту медаль больше, чем я. Эта медаль для моей семьи, она наша общая», — приводит слова Нисканен Yle.

Новость по теме Пярмякоски высказалась о завоевании бронзы ОИ. Она опередила Непряеву на 0,1 секунды