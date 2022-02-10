К. Нисканен о серебре на Олимпиаде: это был мой последний шанс в карьере завоевать медаль
Поделиться
Финская лыжница Кертту Нисканен поделилась впечатлениями от завоевания серебра в разделке на Олимпиаде в Пекине. Золото выиграла норвежка Терезе Йохауг. Бронзу завоевала финская лыжница Криста Пярмякоски, опередив на 0,1 секунды россиянку Наталью Непряеву.
«Я рада! Это был мой последний шанс в карьере завоевать медаль. Горжусь, что боролась за победу до конца. Очень довольна. Мне постоянно не везло, да и сегодня чуть больше удачи — было бы первое место. Я не очень хорошо прошла концовку, а Терезе включила другую передачу. Не думала, что будет настолько плотно. Наверное, мой муж и тренер верил в эту медаль больше, чем я. Эта медаль для моей семьи, она наша общая», — приводит слова Нисканен Yle.
Комментарии
- 10 февраля 2022
-
12:56
-
12:54
-
12:45
-
12:44
-
12:40
-
12:38
-
12:31
-
12:26
-
12:23
-
12:16
-
12:14
-
12:11
-
12:09
-
12:05
-
12:00
-
11:58
-
11:57
-
11:57
-
11:54
-
11:52
-
11:44
-
11:44
-
11:42
-
11:38
-
11:33
-
11:33
-
11:31
-
11:31
-
11:22
-
11:22
-
11:18
-
11:17
-
11:15
-
11:13
-
11:09
Партнерский контент