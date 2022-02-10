Анна Погорилая — о ситуации с Камилой Валиевой: потрепали всем нервы

Призёр чемпионатов мира и Европы российская фигуристка Анна Погорилая прокомментировала информацию о том, что с россиянки Камилы Валиевой снято отстранение от участия в Олимпиаде. Таким образом, Россия должна сохранить золото в командном турнире.

«Слава богу. Потрепали всем нервы. Теперь со спокойной душой продолжаем болеть за наших», — написала Погорилая в своём «инстаграме».

Ранее сборная России выиграла командные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2022, но церемония награждения до сих пор не была проведена. Появилась информация, что допинг-тест 15-летней Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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