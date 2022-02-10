Ступак: я бы обняла Непряеву, но у меня самой ком в горле от всего этого

Российская лыжница Юлия Ступак поделилась эмоциями от гонки на 10 км на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Ступак показала седьмой результат. Лучшей среди россиянок была Наталья Непряева, ставшая четвёртой. Она финишировала всего в 0,1 секунды от финской лыжницы Кристы Пярмякоски, ставшей третьей.



«Я бы её обняла, но у меня самой ком в горле от всего этого. Но я точно уверена, что это всё не просто так. Обязательно в нужный момент будет нужный результат (обняла Непряеву)», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».

Победителем гонки стала норвежка Терезе Йохауг.

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