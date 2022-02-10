Татьяна Навка трогательно обратилась к Камиле Валиевой

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду, россиянка Татьяна Навка трогательно обратилась к 15-летней соотечественнице Камиле Валиевой, вокруг допинг-теста которой разразился скандал на Олимпиаде в Пекине.

«Маленький, хрупкий, прекрасный ангел с настоящим спортивным характером, которая творит на льду историю, искусство и красоту, даря нам невероятные эмоции и чистоту фигурного катания!

Камилочка, мы всей страной болеем, переживаем и поддерживаем тебя. Уверена, что тебе хватит силы духа, спортивной мудрости, пусть и в столь юном возрасте, справиться со всем давлением и намеренным негативом со стороны! Милый ангел, я желаю тебе не обращать внимания ни на что, собраться, сосредоточиться и идти вперёд с высоко поднятой головой! Ты звезда, олимпийская чемпионка! Мы с тобой, вся страна в тебя верит!

Посылаем лучи добра, поддержки и любви с пожеланиями добиться того единственного результата, которого ты, безусловно, достойна!

Быть лидером всегда тяжело, потому что давления, прессинга и негатива со стороны конкурентов во все времена было много, а в современном мире стало ещё больше. Но наши не сдаются! Благо что допустили к тренировкам, и МОК справедливо назвал эту ситуацию «слухами и спекуляциями», — написала Навка в своём «инстаграме».

Сборная России с Валиевой в составе выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине, но затем церемонию награждения перенесли. Появилась информация, что это случилось из-за положительного допинг-теста 15-летней Камилы, который показал наличие микродозы запрещённой субстанции.

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.