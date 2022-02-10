Пярмякоски: когда смотрела, как Непряева проходит концовку, очень сильно нервничала

Финская лыжница Криста Пярмякоски прокомментировала финиш, в результате которого она завоевала бронзу в разделке на Олимпиаде в Пекине.



«Непряева очень хорошо прошла последние пару километров. Она была сильна и в Ленцерхайде. Я тогда была четвёртой, потому что Наталья меня обошла в самом конце. Мне повезло, что финишная линия была там, где она была. Если бы она располагалась на несколько метров дальше, думаю, Непряева бы меня опередила.



Когда смотрела, как Непряева проходит концовку, очень сильно нервничала. Меняла перчатки и думала: «Окей, она идёт к финишу и будет третьей». Но затем услышала, что я третья. Начала плакать, потому что была очень рада, что смогла удержаться.



Мы знали, что классика — это козырь финских девушек. Думаю, было девять девушек, которые могли бы сегодня завоевать медаль. Так что мы приложили максимум усилий, сервисмены тоже сделали максимум возможного. Вот почему на подиуме две финки. У нас были хорошие лыжи и в скиатлоне, и в спринте. Думаю, и сегодня у нас, возможно, были лучшие лыжи из всех.



Нисканен была очень сильна. Я немного расстроена, что она не первая. Но она сильная, и впереди нас ждёт ещё несколько гонок. Мы готовы приложить максимум усилий», — приводит слова Пярмякоски Yle.

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