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Юлия Ступак опубликовала пост после седьмого места в разделке на Олимпиаде-2022

Юлия Ступак опубликовала пост после седьмого места в разделке на Олимпиаде-2022
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Лыжница сборной России Юлия Ступак опубликовала пост в «Инстаграме», после того как заняла седьмое место в гонке с раздельным стартом на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«До последней капли… Спасибо, что были с нами мысленно, мы всё чувствуем», — написала Ступак, прикрепив текст к своему фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Юлии Ступак.

Победительницей соревнований стала норвежка Терезе Йохауг, которая преодолела дистанцию за 28 минут 6,3 секунды. Второе место заняла финская лыжница Кертту Нисканен. Она уступила победительнице 0,4 секунды. Третьей стала ещё одна финка Криста Пярмякоски, проигравшая Йохауг 31,5 секунды. Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, занявшая четвёртое место. Она уступила Пярмякоски 0,1 секунды.

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