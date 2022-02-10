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Министр спорта РФ высказался о деле с возможной положительной допинг-пробой Валиевой

Министр спорта РФ высказался о деле с возможной положительной допинг-пробой Валиевой
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал ситуацию, связанную с переносом церемонии награждения призёров командного первенства по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине (Китай). Сообщалось, что церемония была перенесена из-за положительного допинг-теста в российской сборной. Позднее издания утверждали, что положительной была проба Камилы Валиевой.

«Министерство спорта Российской Федерации находится в постоянном взаимодействии с олимпийской делегацией нашей страны на Играх в Пекине и держит на контроле развитие ситуации, связанной с переносом церемонии награждения победителей и призёров командных соревнований по фигурному катанию.

Все спортсмены нашей сборной продолжают участие в Олимпийских зимних играх. Россия неизменно следует принципам нулевой терпимости к любым нарушениями спортивных правил и олимпийской этики. Призываем всех проявить терпение и воздержаться от необоснованных комментариев до появления официальной информации», — сказал Матыцин.

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