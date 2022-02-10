Тарьей Бё: когда ты плохо бежишь и не чувствуешь себя идеально, это немного разочаровывает

Норвежский биатлонист Тарьей Бё поделился ожиданиями от спринтерской гонки на Олимпиаде в Пекине (Китай).



«Моя стратегия в индивидуальной гонке была, в принципе, хорошей. Проблема в том, что я оказался недостаточно быстр. Было ощущение небольшого парадокса, поскольку в тот день я стрелял очень хорошо, пусть и промахнулся в конце. 19 точных выстрелов должно было хватить для медали, но именно в тот день моя форма оказалась плохой.



Когда ты плохо бежишь и не чувствуешь себя идеально, это немного разочаровывает. Ты видишь, как убегают секунды, и ничего не можешь с этим поделать, кроме хорошей стрельбы. И я провёл хорошую стрельбу, но этого оказалось недостаточно.



Здесь довольно медленный снег. Во время смешанной эстафеты снег был немного быстрее на более короткой трассе. Эти две дистанции тяжело сравнивать. И сейчас нас ждёт спринт, который, учитывая три круга, по ощущениям ближе к эстафете. Перед спринтом мы вновь полностью переключились на режим атаки. Если ты хочешь взять медаль, то должен провести гонку как с хорошей стрельбой, так и с хорошим ходом», — сказал Тарьей Бё на пресс-конференции.

Новость по теме Ветле Шоста Кристиансен и Тарьей Бё удивлены слабой формой сборной Швеции по биатлону