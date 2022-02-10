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Первый тренер Устюгова: Сергею не повезло в спринте. Его полуфинал оказался сильнее финала

Первый тренер Устюгова: Сергею не повезло в спринте. Его полуфинал оказался сильнее финала
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Иван Брагин, первый тренер российского лыжника Сергея Устюгова, прокомментировал выступление спортсмена в спринте. Устюгов не смог выйти в финал. После гонки он признал, что теперь вряд ли попадёт в состав сборной на командный спринт.

«С ним всё нормально. Сергей готов. Если руководство примет решение, то побежит любую гонку. Он готов на 100%. Ему не повезло в спринте. Его полуфинал был даже сильнее финала. Слишком сильный забег. Надо было самому решать вопросы, но не повезло немного», — сказал Брагин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Устюгов из-за проблем со спиной пропустил скиатлон, открывавший программу лыжных гонок на Олимпиаде.

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