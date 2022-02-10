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Йоханнес Бё поделился ожиданиями от спринтерской гонки на Олимпийских играх — 2022

Йоханнес Бё поделился ожиданиями от спринтерской гонки на Олимпийских играх — 2022
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Двукратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился ожиданиями от спринтерской гонки на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). По итогам индивидуальной гонки спортсмен занял третье место и завоевал бронзовую медаль.

«После индивидуальной гонки я больше не нахожусь в изоляции. Это ни на что не повлияло. Я нормально тренировался. Да, пришлось обходиться без физиотерапевтов из-за понятия «близкий контакт», но в целом ничего необычного.

Думаю, основной конкурент норвежской команды в спринте — это Фийон Майе. Он выглядит очень хорошо готовым физически, а также прибавил в стрельбе. Кентен однозначно будет бороться за золото», — сказал Йоханнес Бё на пресс-конференции.

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