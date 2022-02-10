В Кремле отреагировали на скандал вокруг допинг-теста Камилы Валиевой на ОИ-2022

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, прокомментировал скандальную ситуацию вокруг допинг-теста Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022 в Пекине. Ранее стало известно, что с Валиевой снято отстранение от участия в Олимпиаде. Таким образом, Россия должна сохранить золото в командном турнире.
«Скандал разгорелся, как вы сказали, не на Олимпиаде вчера, а вокруг Олимпиады. Разгорелся он среди тех, кто не обладал должной информацией. Как всегда, не зная сущности, все начали вопить налево и направо. Мы не будем присоединяться к этому стройному ряду кричальщиков. Здесь единственным первоисточником может и должен быть МОК.
Вы слышали заявление МОК, нам здесь что-то говорить нет никакого смысла. Ориентируемся на МОК, желаем нашим спортсменам, в том числе Валиевой, только золотых наград», — приводит слова Пескова «РИА Новости Спорт».
Напомним, сборная России выиграла командные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2022, но церемония награждения до сих пор не была проведена. Появилась информация, что допинг-тест 15-летней Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе.
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