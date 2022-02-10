Первый тренер Устюгова: слова после спринта — эмоции. Он готов бороться за победу

Иван Брагин, первый тренер российского лыжника Сергея Устюгова, прокомментировал слова спортсмена, которые он произнёс после спринта. Устюгов не смог выйти в финал. После гонки он признал, что теперь вряд ли попадёт в состав сборной на командный спринт. Также Сергей не исключил завершения карьеры.



«Его слова после спринта — чистые эмоции. Вспомните эмоции Ступак после скиатлона. Сейчас он остыл. Сергей в хорошей форме. Надеюсь, что тренеры поставят его в любую из гонок. В каждой из оставшихся гонок, в которой он побежит, Устюгов будет бороться за победу. У него звенящая форма. Мы говорили с ним вчера, сегодня. С ним всё в порядке. Он готов», — сказал тренер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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