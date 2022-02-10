Евгения Медведева опубликовала пост о ситуации с Камилой Валиевой

Двукратный призёр Олимпийских игр, российская фигуристка Евгения Медведева обратилась к Камиле Валиевой, которая оказалась в центре скандала на Олимпиаде в Пекине.
«Камила, ты знаешь, как я к тебе отношусь, слова тут излишни. Всё, что я хотела сказать, ты уже услышала лично. Я всегда тебя поддержу! Этот пост больше в адрес представителей СМИ. Коллеги, я прекрасно понимаю, что вы зарабатываете, и кликбейт для Вас очень важен. Знаю, как вы можете пытаться играть на опережение ради траффика и подавать недостоверную информацию. Но, быть может, в этот раз вы будете более терпеливы? Давайте дождёмся официальных новостей. Я уверена, что в любом случае всё будет хорошо!» — написала Медведева.
Пост доступен в «инстаграме» Евгении Медведевой.
Сборная России с Валиевой в составе выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине, но затем церемонию награждения перенесли. Появилась информация, что это случилось из-за положительного допинг-теста 15-летней Камилы, который показал наличие микродозы запрещённой субстанции.
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