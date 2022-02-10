Первый тренер Устюгова рассказал, когда лыжник примет решение о продолжении карьеры

Иван Брагин, первый тренер российского лыжника Сергея Устюгова, рассказал, как спортсмен будет принимать решение о будущем. После того как Устюгов не смог выйти в финал спринта на Олимпийских играх в Пекине (Китай), он заявил, что может завершить карьеру.
«Сезон закончится. Он приедет домой, сядем, поговорим. Вместе примем какое-то решение по карьере. Такие решения надо принимать на трезвую голову. Все такие решения, думаю, будут приниматься по окончании сезона. Сергей хочет домой, по семье скучает. Поэтому эмоционально такое самопроявление», — сказал Брагин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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- 10 февраля 2022
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