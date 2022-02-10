Терезе Йохауг: когда попадаешь в такую яму, как я, каждая медаль значит больше

Норвежская лыжница Терезе Йохауг поделилась эмоциями после завоевания золота в гонке на 10 км с раздельным стартом на Олимпиаде-2022 в Пекине. Это третье олимпийское золото Йохауг, до этого она выиграла скиатлон в Пекине, а также победила в составе сборной Норвегии в эстафете в Ванкувере в 2010 году.

«Когда твоя карьера идёт то вверх, то вниз и когда ты попадаешь в такую яму, как это случилось со мной (речь о дисквалификации за допинг и пропуске прошлой Олимпиады. – Прим. «Чемпионата»), каждая медаль значит для тебя больше после возвращения. Это урок, который я выучила, — ты должен работать, работать, работать и работать, и тогда в итоге сможешь добиться своей цели. Это крутилось в моей голове, когда я была вне соревнований два года. Я думала: «Ты должна работать, работать, тренироваться, тренироваться и извлекать максимум из той ситуации, в которой ты находишься».

Моей целью здесь было завоевать одну личную медаль, но знаю, что способна на большее. Однако для этого нужны хорошая форма, хорошие лыжи. И в лыжных гонках всё может случиться. Ты можешь упасть, сломать палку, лыжу. Никогда не знаешь, что случится. Очень рада, что могу стоять здесь с двумя медалями», — сказала Йохауг на встрече с журналистами.

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